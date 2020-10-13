 

Компания Xiaomi продемонстрировала наушники-вкладыши Mi Air 2 Pro

13.10.2020, 15:25, Новости дня

Компания Xiaomi готовится к официальной презентации беспроводных наушников новой модели Mi Air 2 Pro. На данном этапе использован официальный интернет-ресурс разработчика, на котором опубликован ряд качественных изображений устройства.

Благодаря этому эксперты смогли дать новинке предварительные оценки. На изображениях, в частности, видно, что наушников имеются сенсорные площадки для управления, расположенные на внешней стороне.

Также наушники оснащены излучателями размером по 12 мм. По мнению экспертов, здесь будет применена система активного шумопоглощения, обеспечивающая высокое качество звучание. Наушники также получат пару аккумуляторов емкостью 55 мАч. По предварительным данным, цена составит от 90 до 105 долларов США.



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