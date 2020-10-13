Главное управление СК РФ займется делом насмерть сбившего велосипедиста краснодарского судьи

13.10.2020, 15:23, Разное

Жуткая авария произошла вечером 7 апреля 2020 года в Краснодаре. 29-летний Данил Юханов ехал на велосипеде по улице Максима Горького в аптеку, но вернуться домой к беременной жене и четырехлетнему сыну молодой человек не смог.

Возле супермаркета он попал под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Юханову вызывали скорую прохожие. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, от которой он позже скончался.

Через несколько минут после аварии сотрудники ГИБДД задержали водителя внедорожника. Им оказался судья

Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский. На кадрах видеонаблюдения он узнал свой автомобиль, но уверял, что не помнит аварии.

После этого по загадочным для родственников погибшего причинам уголовное дело не было заведено. Родные пытались добиться расследования четыре раза, но им было отказано. А когда следователи все-таки возбудили дело, Захарчевского не только указали свидетелем, но и не отстранили от должности.

Родственники Юханова уверены, что судья может влиять на ход расследования, поэтому попросили подключиться к этому делу главное управление Следственного комитета России. Они обратились к Александру Бастрыкину, чтобы тот удовлетворил их просьбу.

Председатель СК РФ передал уголовное дело в производство центрального аппарата “для наиболее объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств преступления”.

Дело Захарчевского напоминает историю, которая произошла на юго-западе Москвы восемь лет назад. Тогда судья Арбитражного суда №9 Рашит Нагаев, находясь за рулем своего внедорожника, наехал на пешехода, писал LIFE.