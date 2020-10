Доминик Уэст с женой дали первый комментарий после публикации его романтичных фото с Лили Джеймс

13.10.2020, 15:20, Разное

Только вчера мир облетели фотографии “Золушки” Лили Джеймс и актера сериала “Любовники” Доминика Уэста, на которых они целовались и катались на электросамокате по Риму, как сегодня сам Доминик и его жена Кэтрин Фицджеральд вышли на встречу толпе фотографов и репортеров, поджидавших их у особняка в Уилтшире. Ни Доминик, ни Кэтрин не выглядели подавленными, напротив, они светились от счастья, позировали в обнимку и даже поцеловались. В руках Кэтрин держала белый плакат с надписью:

Наш брак крепкий, и мы до сих пор вместе.

Те же слова Доминик повторил и журналистам. На любые вопросы о Лили Джеймс актер отвечать отказался. Сообщается, что он прилетел из Рима вчера вечером, и, видимо, тогда же у него состоялся разговор с женой. Лили также хранит молчание по поводу всей этой ситуации.

Доминик Уэст и Лили Джеймс

Напомним, Доминик и Кэтрин вместе с 2010 года и воспитывают четверых детей: 13-летнюю Дору, 12-летнего Шона, 11-летнего Фрэнсиса и 7-летнюю Кристабел.

Где именно познакомились Доминик и Лили, доподлинно неизвестно, но в 2018-м они уже позировали вместе на церемонии Harper’s Bazaar Women Of The Year Awards. Кроме того, сейчас они снимаются в одном сериале – The Pursuit of Love, экранизации одноименной книги Нэнси Митфорд.