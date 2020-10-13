Путину рассказали об уровне гражданской идентичности у россиян

13.10.2020, 15:08, Новости дня

Уровень гражданской идентичности в РФ составляет 91%, сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Очень важная цифра, очень важный показатель – это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране», – цитирует РИА «Новости» Баринова.

По его словам, этот уровень составляет 91% – самый высокий показатель за всю историю его исследований.

Путин в свою очередь подчеркнул, что это хороший показатель для многонациональной страны.

Ранее Путин высоко оценил эффективность работы молодежных волонтерских организаций в России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в РФ выросло «тепличное» поколение молодых патриотов.