 

Экс-солистку «Миража» Светлану Разину заподозрили в «пьяном» выступлении

13.10.2020, 14:53, Разное

После того, как экс-солистка «Миража» Светлана Разина опубликовала в своем микроблоге Instagram видео с концерта, ее обвинили в «пьяном» выступлении. Подписчикам показалось, что певица вышла на сцену под воздействием спиртных напитков.
В комментариях начали высказывать свое мнение поклонники, которые присутствовали на концерте Светланы Разиной. По их словам, когда артистка подходила к краю сцены, они ощущали запах алкоголя от нее. У зрителей сложилось ощущение, что экс-солистка группы «Мираж» выпила несколько рюмок, чтобы активно работать на сцене.

Некоторые фолловеры не согласились с этим и отметили, что Светлана Разина прекрасно выступила благодаря своему зажигательному характеру и темпераменту, а не под воздействием алкоголя. Как отмечает издание «NationNews», певица некоторым комментаторам ответила лично, и пообещала опубликовать еще несколько видео с этого выступления. В Сети вес концерт артистка разместить не может, так как по продолжительности он большой и полностью ее никто не снимал.



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