 

Животные Росгосцирка столкнулись с риском оказаться на улице

13.10.2020, 14:53, Разное

Животные Росгосцирка рискуют оказаться на улице из-за пандемии. Ведомство разорвало контракты с прокатчиками прямо во Всемирный день защиты животных.
Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября, а ввели этот праздник в 1931 году во Флоренции. Предполагается, что в этот день люди вспоминают о судьбе животных и проникаются их проблемами. Однако именно в этот период около 40 крупных экзотических животных могут оказаться выброшенными на улицы российских городов, информирует argumenti.ru

В связи с распространением коронавируса и ограничениями на массовые мероприятия звери, выступающие в программах “Принц цирка”, а также “Слоны и тигры”, могут лишиться дома. Гастролерам некуда ехать, поскольку цирки прекратили свою деятельность, а своего дома животные не имеют. Бездомными могут оказаться львы, кенгуру, слоны, бизоны, верблюды, питоны и другие экзотические животные.

Руководство Росгосцирка в одностороннем порядке разорвало контракты с прокатчиками, что стало особенно циничным решением, учитывая Всемирный день защиты животных. Свою поддержку в данной ситуации выразил Эдгард Запашный, призвав ведомство пересмотреть свою позицию в отношении спектакля, застрявшего в Туле.

Артисты требуют, чтобы в ситуацию вмешалась лично Ольга Любимова, чтобы не допустить гибели редких животных и направленной на них несправедливости. Цирковые сотрудники уже обратились к Владимиру Путину с петицией, попросив поддержать программы с участием дрессированных зверей, а также зрителей, которым они интересны.



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