Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года

13.10.2020, 14:45, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову доработать программу по госнацполитике до 2025 года.

Путин и Баринов обсудили национальную политику России. «У нас был ряд поручений правительству в сфере, которой вы занимаетесь, в том числе поручения, связанные с внесением изменений в нашу программу соответствующую, которая осуществляется в рамках стратегии соответствующей – стратегии в сфере национальной политики. Я вас попросил бы пошире все эти вопросы затронуть», – обратился Путин к руководителю ФАДН в начале встречи.

Он поинтересовался, как идет эта работа. Президент также попросил Баринова рассказать в целом о работе его ведомства.

В свою очередь Баринов рассказал главе государства о том, что государственная программа, которая сейчас реализуется, охватывает все основные направления госнацполитики и наполнена бюджетным финансированием. В то же время он отметил, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере.

«Хорошо. Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?» – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Да, Владимир Владимирович. Мы внесли изменения в государственную программу, но сейчас просто у нас дискуссия с нашими коллегами из администрации президента по этим индикаторам. У нас своя позиция. Я думаю, что мы консолидированно в ближайшее время все-таки это ваше поручение сделаем и придем к общей позиции», – ответил Баринов.

«Доработайте», – поручил Путин.