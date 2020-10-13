 

Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года

13.10.2020, 14:45, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову доработать программу по госнацполитике до 2025 года.

Путин и Баринов обсудили национальную политику России. «У нас был ряд поручений правительству в сфере, которой вы занимаетесь, в том числе поручения, связанные с внесением изменений в нашу программу соответствующую, которая осуществляется в рамках стратегии соответствующей – стратегии в сфере национальной политики. Я вас попросил бы пошире все эти вопросы затронуть», – обратился Путин к руководителю ФАДН в начале встречи.

Он поинтересовался, как идет эта работа. Президент также попросил Баринова рассказать в целом о работе его ведомства.

В свою очередь Баринов рассказал главе государства о том, что государственная программа, которая сейчас реализуется, охватывает все основные направления госнацполитики и наполнена бюджетным финансированием. В то же время он отметил, что произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере.

«Хорошо. Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?» – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Да, Владимир Владимирович. Мы внесли изменения в государственную программу, но сейчас просто у нас дискуссия с нашими коллегами из администрации президента по этим индикаторам. У нас своя позиция. Я думаю, что мы консолидированно в ближайшее время все-таки это ваше поручение сделаем и придем к общей позиции», – ответил Баринов.

«Доработайте», – поручил Путин. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / NYT: США могут запретить членам Компартии Китая въезд в страну

25.09 / «Независимый общественный мониторинг» подвел итоги ЕДГ

29.09 / Установлено, когда люди начали заселять Западную Европу

28.09 / Либералы призвали Кремль защитить Армению

24.06 / Euronews – ЕС внедряет новые инструменты давления на своих членов — для защиты демократии

20.08 / Кравчук будет просить Раду пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году

26.07 / Путин заинтересовался историей проведения морских парадов

17.07 / В Кыргызстане просят не лечить коронавирус кровопусканием и собачьим мясом

10.08 / Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих

04.10 / Пашинян посоветовал Европе ждать Турцию «возле Вены»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска