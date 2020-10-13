 

ЦБ анонсировал появление цифрового рубля

13.10.2020, 14:45, Новости дня

Центробанк в настоящее время прорабатывает возможность выпуска цифрового рубля, чтобы быть готовым своевременно его выпустить, однако пока такого решения нет, говорится в консультативном докладе регулятора. Цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными.

«Банк РФ нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Поэтому Банк РФ проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты – цифрового рубля», – говорится в докладе на сайте ЦБ.  

Отмечается, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято и рано говорить о сроках его внедрения, но «уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса» с экономической и технологической точки зрения.

ЦБ отметил, что планирует проводить эту работу в тесном контакте с обществом, экспертами, участниками финансового рынка. Для инициирования обсуждения данного вопроса регулятор выпустил консультативный доклад.

«Важно, чтобы мы были готовы к своевременному введению цифрового рубля, если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики», – уточняет Банк России. 

В докладе указано, что ЦБ примет решение о выпуске цифрового рубля после разработки платформы для него и пилотирования на ограниченном круге пользователей. 

«После этого может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля», – информирует регулятор. Сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем, в том числе по итогам общественных консультаций.

Также ЦБ уточнил, что цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными, в связи с этим потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. 

«При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в РФ и простота конвертации рубля из одной формы в другую», – говорится в докладе.

 Кроме того, указывается, что цифровые рубли можно будет зачислять на электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи.

При этом цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Ранее Банка РФ сообщал, что россияне во втором квартале 2020 года отказались от использования 4,5 млн депозитных и кредитных карт – рекордный за последние пять лет показатель. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

02.07 / Кроссовер Audi Q4 E-tron выходит на финальные испытания

18.09 / Ученые выяснили, откуда у животных «шестое чувство»

29.08 / Кремль опроверг перенос из Белоруссии в Россию осеннего саммита ЕАЭС

18.08 / Пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу, умер

06.07 / Дело Светланы Прокопьевой: могло быть хуже…

05.10 / Армения заявила об уничтожении подразделения ВС Азербайджана с помощью «тактической уловки»

05.07 / Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

08.07 / Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» РФ с талибами

25.07 / В Саратове собаки принесли сторожу человеческую голову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска