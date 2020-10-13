 

Мнение: “Мирный протест”

13.10.2020, 14:45, Разное

Белорусское ТВ о "мирном протесте". Озвучено несколько прямых угроз:

1. Сотрудники МВД при необходимости будут использовать боевое оружие для стрельбы по радикалам на поражение.
2. В сюжете сначала рассказывают о том, как в 90х физически отстреляли белорусских бандосов. Потом митингующих радикалов сравниваются с ними. И делается прозрачный намек, что "можем повторить" и "рука не дрогнет".
3. Аресты и задержания продолжатся, как и заведение уголовных дел. Активная демонстрация задержанных, служит иллюстрацией для текущих и анонсом следующих задержаний. Аресты не скрывают, а наоборот – всячески демонстрируют.

В целом, посыл данных сюжетов вполне понятен и увязан с текущей работой Лукашенко по Конституционной реформе и "придворной оппозиции". Одной части оппозиции дадут пряник участия в легальном политической процессе, а другую будут давить по максимуму, в том числе и силой. Так что, весьма вероятно, на следующей неделе винтить оппозиционеров будут еще активнее. Такая вот нехитрая линия "кнута и пряника". Ну а задача белорусско-росийского ТВ состоит в том, чтобы донести этот расклад до основной массы населения, а также до колеблющихся, которым параллельно показывают два пути развития события – легальный и нелегальный, вместе с возможными последствиями.

Так как в ЕС видят, что Лукашенко уже прочно идет по этому пути и договариваться с польско-литовской оппозицией не собирается, санкции персонально против него неизбежны. Предварительное решение в ЕС о них уже принято. После их введения, возможности Лукашенко по использованию ЕС как одной из опорных точек своей многовекторной политики будут окончательно обнулены. В свою очередь Лукашенко будет использовать фактор санкций и внешнего давления, а также бегающую по заграницам оппозицию для создания картины – противостояния Белоруссии внешней угрозе, акцентируя внимания не на внутренних причинах протестов, а на их внешнем контуре. Благо, санкционная дубинка ЕС и активность Тихановской, позволяет без особых проблем создавать эту картинку, что безусловно сказывается, в числе прочего, и на численности протестных митингов, куда перестают ходить колеблющиеся., оставляя радикальное ядро наедине с сотрудниками Караева. И вполне очевидно, что в определенный момент, когда кроме ядра ничего не останется, его постараются ликвидировать одним ударом.

Источник: Colonel Cassad



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