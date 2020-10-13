 

Володин: Новый закон о правительстве повысит качество власти

13.10.2020, 14:13, Разное

Конституционные инициативы президента направлены на повышение качества власти и укрепление суверенитета страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, новый закон о правительстве нацелен на формирование эффективной и единой системы публичной власти.

Нормативно-правовой акт закрепляет новые полномочия парламента и устанавливает новый порядок назначения членов правительства. Глава кабмина, его заместители и федеральные министры, кроме “силового блока”, назначаются президентом после согласования с Госдумой.

Новая процедура повысит ответственность министров перед гражданами, уверен председатель нижней палаты. Что касается депутатов, то они теперь также будут ответственны за решения, принимаемые совместно с правительством, отметил Володин.

“Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти – исполнительной и представительной”, – подчеркнул председатель нижней палаты.

Еще один принятый в первом чтении законопроект касается Конституционного суда. Он наделяется правом решать вопросы об исполнении решений межгосударственных органов и районных судов. Если решение противоречит Конституции, принятый нормативный акт позволит защитить суверенит страны, уверен спикер Госдумы.

Также парламентарии приняли поправки в ФЗ о прокуратуре. Документ уточняет полномочия надзорного ведомства, устанавливает новый порядок назначения на должности. Также вводятся ограничения для граждан, которые претендуют на должность прокурора.

Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.



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