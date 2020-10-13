Мнение: О России запасливой и России богатой

13.10.2020, 14:40, Разное

Народная русская мудрость гласит, что запасливый лучше богатого ©

В этом смысле #Россия – очень запасливая страна. Её международные резервы в золоте и валюте с лихвой, почти дважды, покрывают весь государственный и квазигосударственный внешний долг (82 млрд долл.) а также годовой импорт (244 млрд долл.). Её запасы на чёрный день – Фонд национального благосостояния – почти достигли 12% ВВП. И всё это продолжает расти.

Фонд национального благосостояния на 1 апреля 2020 г. – 12,9 трлн руб., на 1 сентября – 13,3 трлн руб. Хранится в валюте, то есть #девальвация ему на пользу. Международные #резервы – на конец февраля 2020 г. 570 млрд долл. на начало октября уже 586 млрд долл.

Запасы, запасы… А ведь это ранее собранные №налоги. И одновременно как ФНБ, так и международные резервы – это вывезенный из России #капитал, он весь в валютных инструментах, кроме акций Сбербанка и физического золота. И он не работает на восстановление экономики.

Зато, как видим резервы и фонды растут даже в #кризис, хотя #экономика – падает, люди теряют работу и постепенно беднеют. Но распечатать бюджетную заначку – ни-ни. Напротив, чтобы её не тронут, повышаются налоги. То ли настоящий чёрный день ещё впереди. То ли власть стала жадной.

Остаётся утешаться тем, что… да-да, запасливый лучше богатого. Исходя из этого , мы все в шоколаде? Только в ФНБ примерно по 90 тыс. руб. на каждого из нас, от мала до велика, посчитал экономист Яков Миркин. Но толку-то!

А вы чувствуете себя лучше богатого от таких цифр?