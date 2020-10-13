 

Мнение: О России запасливой и России богатой

13.10.2020, 14:40, Разное

Народная русская мудрость гласит, что запасливый лучше богатого ©

В этом смысле #Россия – очень запасливая страна. Её международные резервы в золоте и валюте с лихвой, почти дважды, покрывают весь государственный и квазигосударственный внешний долг (82 млрд долл.) а также годовой импорт (244 млрд долл.). Её запасы на чёрный день – Фонд национального благосостояния – почти достигли 12% ВВП. И всё это продолжает расти.

Фонд национального благосостояния на 1 апреля 2020 г. – 12,9 трлн руб., на 1 сентября – 13,3 трлн руб. Хранится в валюте, то есть #девальвация ему на пользу. Международные #резервы – на конец февраля 2020 г. 570 млрд долл. на начало октября уже 586 млрд долл.

Запасы, запасы… А ведь это ранее собранные №налоги. И одновременно как ФНБ, так и международные резервы – это вывезенный из России #капитал, он весь в валютных инструментах, кроме акций Сбербанка и физического золота. И он не работает на восстановление экономики.

Зато, как видим резервы и фонды растут даже в #кризис, хотя #экономика – падает, люди теряют работу и постепенно беднеют. Но распечатать бюджетную заначку – ни-ни. Напротив, чтобы её не тронут, повышаются налоги. То ли настоящий чёрный день ещё впереди. То ли власть стала жадной.

Остаётся утешаться тем, что… да-да, запасливый лучше богатого. Исходя из этого , мы все в шоколаде? Только в ФНБ примерно по 90 тыс. руб. на каждого из нас, от мала до велика, посчитал экономист Яков Миркин. Но толку-то!

А вы чувствуете себя лучше богатого от таких цифр?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Мнение: О народном, но действенном средстве против ковида

24.07 / «Какая прелесть! Хочу такую же!»: Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

28.09 / Мнение: О Беларуси в одном фото

31.07 / Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше обычной флешки

21.08 / Жена находящегося в коме Навального обратилась к Путину

17.09 / Эксперты указали на отличия протестов в Белоруссии от Майдана на Украине

10.08 / Мария Миронова обнародовала фотографии возмужавшего сына

16.09 / В Кремле оценили предложение Тихановской о безопасности Лукашенко

19.09 / Мнение: Новая интрига (2)

16.08 / “Подпишите фото”: Полина Гагарина похвасталась перед поклонниками рельефными формами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска