В 2021 году в Рыбинске благоустроят восемь дворов и три общественные территории

13.10.2020, 14:43, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

Стали известны адреса восьми рыбинских дворовых территорий, где в следующем году выполнят работы по благоустройству, а также три общественные территории, которые приведут в порядок по программе «Решаем вместе!».

В программу благоустройства 2021 года по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе» попадут восемь дворовых территорий: Пр. Революции, 50; ул. Шевченко, 19; ул. Шевченко, 17; ул. Молодогвардейцев, 3; 9 Мая, 2; ул. Баррикадная, 47; ул. Боткина, 17 и ул. Молодогвардейцев, 4.

Изначально на городском уровне решением общественной комиссии был определен и направлен в Проектный офис для включения в программу 2021 года список из десяти дворов на сумму 30 миллионов рублей.

Впоследствии Минстрой сократил финансирование регионам на реализацию данной программы, а регионы в свою очередь сократили финансирование муниципальным образованиям. В результате благоустройство дворов будет выполнено на сумму 23 миллиона 699 тысяч рублей. В программу следующего года попадают не десять дворов, а только восемь. Исключены дворовые территории, занимавшие нижние позиции в рейтинге, это дворы по адресам: ул. Бр. Орловых, 6 и ул. Волочаевская, 19.

– В сравнении с предыдущими годами сумма небольшая, в последние годы в Рыбинске ремонтировали по 11 – 14 дворовых территорий. Конечно, мы расстроены, но ситуация складывается такая, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи. – Из положительного: сроки подачи заявок были сдвинуты на более ранний срок, что позволит теперь провести все конкурсные процедуры для определения подрядчика в текущем году, и подрядчик сможет приступить к благоустройству в более ранний период – с наступлением положительных температур.

По программе «Решаем вместе» в 2021 году будут также благоустроены две общественные территории – Комсомольская площадь и два участка Волжского парка: Алея Славы и участок от водоканала до ул. Луначарского. Общая сумма финансирования восьми дворов и двух территорий составит 84 миллиона рублей. Еще одна территория – площадь им. Дерунова – будет отремонтирована в рамках областной подпрограммы федерального проекта.

Пресс-служба администрации города Рыбинска