Кличко призвал парламент принять закон, который снизит цену на газ на 35%

13.10.2020, 14:35, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Верховную Раду принять законопроект, который, по его словам, позволит снизить тариф на газ, сообщает сайт политика.

“Я обращаюсь к депутатам парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную – низкую цену за услуги, – отметил городской голова. – В прошлом отопительном сезоне по постановлению правительства действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому благодаря скидке киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 миллиарда гривен”.

Такого же решения для предстоящего отопительного сезона Камин не принято, поэтому у теплоснабжающих предприятий Украины нет юридических оснований менять цену на газ.

“Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа. – Что на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м”, – подчеркнул Кличко.

2 октября Кличко сообщил, что к подаче отопления в Киеве готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия. За два последних года в столице заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках, а также при устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний.