 

После расследования Al Jazeera о покупке преступниками “золотых паспортов” Кипр решил отменить программу их выдачи

13.10.2020, 14:35, Новости дня

Правительство Кипра приняло решение прекратить действие программы “золотых паспортов”, позволявшей получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Об этом 13 октября проинформировала в Twitter администрация президента Кипра.

“Совет министров одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене данной инвестиционной программы с 1 ноября 2020 года. Предложение было основано на вечных недостатках, а также на злоупотреблении положениями программы”, – говорится в сообщении.

To Υπουργικ * Συμβο * λιο εν * κρινε την πρ * ταση των Υπουργ * ν Οικονομικ * ν και Εσωτερικ * ν για κατ * ργηση του παρ * ντος επενδυτικο * προγρ * μματος απ * 1/11/20. Η πρ * ταση βασ * στηκε στις διαχρονικ * ς αδυναμ * ες αλλ * και στην καταχρηστικ * εκμετ * λλευση που * τυχαν οι πρ * νοιες του προγρ * μματος.

— Προεδρ * α της ΚΔ (@CYpresidency) October 13, 2020

Cyprus Mail отмечает, что решение кипрского правительства последовало за репортажем телеканала Al Jazeera, журналисты которого сняли сюжет о готовности официальных лиц Кипра помочь китайскому бизнесмену с криминальным прошлым получить кипрское гражданство.

Сюжет Al Jazeera длительностью почти один час вышел 12 октября. Телеканал сделал вывод, что несколько высокопоставленных кипрских чиновников, политиков, юристов и агентов недвижимости замешаны в схеме, позволяющей преступникам покупать паспорта стран Европы через инвестиционную программу Кипра, пользоваться безвизом и получать доступ к внутренним рынкам Европейского союза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / “Нет зеленому КНУ”. Студенты вышли на протест из-за съезда “Слуги народа”

30.07 / Эксперты рассказали, чем полезен кофе

02.09 / В Благовещенске построили новейшую модельную библиотеку искусств

14.09 / Лидерами на выборах стали действующие главы регионов

13.08 / Сильвестр Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

28.08 / Главный иммунолог Минздрава: Российская вакцина от COVID безвредна и дает хороший иммунный ответ

02.10 / ЕC ввел санкции в отношении участников строительства Крымского моста

31.07 / Последствия пандемии будут ощущаться еще десятилетия – ВОЗ

15.07 / На предприятие «Укроборонпрома» пришли с обысками

31.07 / В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска