Плавучий Ельцин-центр посетит Камчатку и Хабаровск

13.10.2020, 14:36, Разное

Пресс-служба екатеринбургского Ельцин-центра сообщила о запуске проекта «Непотопляемый Ельцин», в рамках которого будет организован тур плавучей экспозиции, посвящённой первому президенту РФ, по приморским городам Дальнего Востока.

Судно стартует от Халактырского пляжа на Камчатке и завершит свой маршрут в Хабаровске.

Экспозиция разместится на борту буксировочного крейсера «Генерал Дудаев» и баржи «Аврора», которые пройдут путь свыше 3000 километров вдоль дальневосточного побережья. В городах, где будет останавливаться плавучий Ельцин-центр, будут организованы народные гулянья и театральные сценки, в том числе планируется широкомасштабная реконструкция штурма Дома правительства в Хабаровске по мотивам августовских событий 1991 года. Посещение экспозиции будет бесплатным для граждан, которые смогут по памяти назвать годы жизни и правления Бориса Ельцина и перечислить проведённые им реформы.

– Мы уже давно мечтали о плавучей выставке, однако для неё не было подходящей публики. В городах Поволжья к Борису Николаевичу относятся не очень хорошо, а по поводу Байкала нам сказали, что не позволят, чтобы в уникальном озере плавал Ельцин. Недавние события на Дальнем Востоке вдохнули новую жизнь в этот проект. Жители Камчатки и Хабаровска должны помнить, что случись чего, Ельцин вернётся к ним. Он, как Ленин, теперь вечно живой и только ждёт своего часа, — сказала директор Ельцин-центра Дина Сорокина.

Напомним, 2 года назад была организована первая передвижная экспозиция Ельцин-центра.