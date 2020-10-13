 

В Нидерландах скончалась пациентка после повторного заражения COVID-19

13.10.2020, 14:30, Разное


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Случай летального исхода после повторного заражения COVID-19 опубликован в Oxford University Press. 89-летняя жительница Нидерландов, которая лечилась от макроглобулинемии Вальденстрема — редкого вида лимфомы — в начале года была госпитализирована в отделение неотложной помощи с лихорадкой и сильным кашлем. Коронавирус был подтвержден ПЦР-тестом. Пациентка провела в больнице пять дней, после чего практически все респираторные симптомы исчезли, осталась лишь хроническая усталость.

Через два месяца, спустя пару дней после начала нового курса химиотерапии, у женщины поднялась температура, появился кашель и сильная одышка. Сатурация (насыщение крови кислородом) была ниже 90%, частота дыхания — всего 40 вдохов в минуту. Тест на коронавирус снова оказался положительным, антитела не были выявлены. На восьмой день состояние пациентки ухудшилось, через две недели она скончалась.

Исследователи проанализировали образцы коронавируса в мазках пациентки и подтвердили, что генетический состав вируса был разным. Это означает, что в данном случае был именно случай повторного заражения.

Отметим, что на сегодняшний день в мире официально выявлено только 23 случая реинфекции. На прошлой неделе научный центр молекулярно-генетических исследований ДНКОМ сообщил о подтвержденной реинфекции у 34-летнего москвича, который сначала заболел в июне, а потом в октябре. Генеральный директор центра Андрей Исаев пояснил, что с точки зрения научного подхода только верификация ПЦР позволяет доказать случай повторного заражения.

Тем не менее, в минувшую субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в РФ не было подтвержденных случаев повторного заражения.

 



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