 

Лукашенко после отставки уйдет в Совбез или станет “почетным президентом” – политолог

13.10.2020, 14:23, Разное

После отставки Александр Лукашенко может возглавить Совет безопасности республики или стать “почетным президентом”, считает политолог. Впрочем, полагает эксперт, говорить о новой должности Батьки пока рано.

Для начала политический режим в Белоруссии должен претерпеть трансформацию. Понадобится много времени, чтобы решить, какой будет роль Лукашенко в новой конфигурации власти, указал эксперт.

По его мнению, процесс переформатирования политического режима уже запущен. Но быстрых результатов ждать не стоит: первые итоги будут видны не раньше, чем через три года, считает Дзермант. Окончание конституционной реформы и транзита власти политолог прогнозирует в 2025 году.

К этому моменту Батька перестанет быть президентом, но ему нужно время, чтобы подготовить преемника. Но даже после отставки Лукашенко не потеряет контроль над системой, считает Дзермант.

“Он останется в ней, просто она изменится, приспособится к новым реалиям, появятся новые люди”, – сказал политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

По его словам, никто в Белоруссии не заинтересован в бесконтрольном обрушении политической системы. Поэтому эксперт призвал не ждать резких решений в процессе конституционной реформы.

В разгар массовых протестов Александр Лукашенко много говорил об изменении основного закона. Конституционная реформа должна перераспределить власть от президента на другие уровни, в том числе к главам регионов.

По данным белорусских СМИ, именно конституционную реформу Лукашенко обсуждал в ходе встречи с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября. На встрече присутствовали члены Координационного совета белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико.



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