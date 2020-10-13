Министры ЕС согласились ввести санкции против Лукашенко

13.10.2020, 14:05, Новости дня

Министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и других высокопоставленных официальных лиц в связи с выборами 9 августа, которые, по мнению Запада, были сфальсифицированы.

Лукашенко, который находится у власти 26 лет, не был включен в санкционный список ЕС из 40 имен, согласованный 2 октября, но теперь блок заявил, что его отказ рассмотреть вопрос о проведении новых выборов как способ выйти из кризиса не оставляет Евросоюзу выбора.

«Это ответ на развитие ситуации в Беларуси», – заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который председательствовал на совещании министров в Люксембурге.

«Со стороны белорусских властей не поступало никаких сигналов об участии в каком-либо диалоге», – заявил он, сославшись на «полное отсутствие желания» Лукашенко рассмотреть возможность переговоров о проведении свободных и справедливых президентских выборов.

На подготовку новой серии санкций, вероятно, уйдет несколько дней, но дипломаты заявили, что такие меры, как запрет на въезд и замораживание активов больше не зависят от ситуации в Беларуси, которая, по словам министров, значительно ухудшается.