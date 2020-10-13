Перемирие в Нагорном Карабахе пошатнулось

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13.10.2020, 14:05, Новости дня

Армения и Азербайджан во вторник обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия, заключенного три дня назад с целью остановить боевые действия за Нагорный Карабах, которые унесли сотни жизней за последние две недели.

Официальные лица, представляющие этнических армян в Нагорном Карабахе, заявили, что общее число погибших военнослужащих составило 542 , что на 17 больше, чем в понедельник, когда сообщения о новых боевых действиях побудили Россию и ЕС призвать стороны соблюдать перемирие.

Азербайджан сообщил, что с 27 сентября были убиты 42 мирных жителя, 206 получили ранения. Баку не раскрыл данные о военных потерях.

Перемирие, судя по всему, еще больше ослабло во вторник, учитывая, что министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские силы обстреляли азербайджанские территории Геранбой, Тертер и Агдам, «грубо нарушив гуманитарное перемирие».

Представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян отвергла эти обвинения. По ее словам, азербайджанская сторона после ночного затишья возобновила операции, «сопровождавшиеся активным артиллерийским огнем на южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях».



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