Подольская рассказала о подарке-пророчестве от Преснякова-младшего перед беременностью

13.10.2020, 13:53, Разное

Гостями программы «Судьба человека» стали Владимир Пресняков-младший и его супруга Наталья Подольская. Певица пояснила ведущему Борису Корчевникову о подарке-пророчестве от мужа, который он преподнес ей перед беременностью.

Звездная пара поняла, что не может жить друг без друга во время путешествия во Францию. Наталья Подольская вспомнила, что будущий супруг старался ее все время удивлять. Например, он нырнул под воду и задержал дыхание на пять минут. Но больше всего артистка запомнила необычный подарок от Преснякова-младшего в виде маленькой коляски, украшенной блестящими камнями. Этот сюрприз поместился у нее в ладони, а певец сказал, что хочет от возлюбленной дочь. Вскоре после этого Наталья подольская забеременела. Однако, как отметил ее муж, он «божественного смысла» в подарок на самом деле не вкладывал и не намекал на то, что срочно нужно предпринимать попытки и заводить наследников.

Как отмечает издание «ПолитЭксперт», на данный момент звездная пара ждет второго ребенка. У артистов уже есть сын Артем. По словам певца, благодаря старшему ребенку он заново переживает детство, прыгая с причала и катаясь на велосипеде. Даже мультфильмы Пресняков-младший теперь воспринимает по-новому рядом с сыном.