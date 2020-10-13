Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

13.10.2020, 13:48, Новости дня

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась ехать на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, сообщил ее адвокат Александр Пыльченко.

«К ней тоже приезжали с предложением поучаствовать в этой беседе», – сказал Пыльченко радио «Эхо Москвы».

Он уточнил, что с таким предложением к Колесниковой обратились двое представителей белорусских властей в следственном изоляторе в Жодино (Минская область). Пыльченко добавил, что мужчины не представились.

«Мария креативная девушка, видно, их (представителей властей – прим. ВЗГЛЯД) немножко напугала», – отметил он.

По словам адвоката, Колесникова сообщила своим собеседникам, что не намерена общаться с властями в условиях, когда все лидеры оппозиции находятся либо в местах заключения, либо выдворены из страны.

Также Пыльченко подчеркнул, что во встрече оппозиционеров с Лукашенко в минском СИЗО участвовал муж бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогер Сергей Тихановский.

«Видно, Тихановского привезли из Жодино, а Колесникову, видно, решили, не стоит», – сказал он.

Президент Белоруссии в субботу несколько часов беседовал в следственном изоляторе с членами координационного совета оппозиции на тему предстоящей реформы конституции. Содержание разговора решили не разглашать. Как пояснил белорусский лидер, «страна живет под лозунгом «Даешь диалог». После этого двум арестованным представителям белорусской оппозиции изменили меру пресечения.

Напомним, в сентябре члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинения по статье о призывах к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии.