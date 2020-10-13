Госдума одобрила законопроект о наделении Конституционного суда новыми полномочиями

13.10.2020, 13:48, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект, который дает Конституционному суду РФ право выносить постановление об исполнении решений межгосударственных органов.

Это решение поддержали 348 депутатов, трое выступили против, передает ТАСС.

Законопроект был внесен президентом Владимиром Путиным 22 сентября в рамках дальнейшей реализации новых положений Конституции. Согласно документу, КС будет решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. «Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит – интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, Конституционный суд состоит из 11 судей (сейчас – 13), включая председателя и его заместителя. КС правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. Полномочия судей могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. По действующему законодательству, прекращение полномочий судьи, совершившего «поступок, порочащий честь и достоинство судьи», производится Совфедом по представлению КС, принятому большинством не менее двух третей голосов от числа действующих судей.

Кроме того, КС сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов. Если суд не подтвердит конституционность закона или законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию до исключения из него положений, признанных неконституционными. Более того, законопроект дает КС полномочия по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверять конституционность законов и иных актов, примененных в конкретном деле в случае, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты.

КС РФ по запросу президента, правительства или Верховного суда сможет выносить решение о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны.