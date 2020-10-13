«Зверствовала в основном Росгвардия»

13.10.2020, 9:45, Разное

После жесткого разгона митинга хабаровские силовики стали возвращать свои награды.

В знак протеста против массовых задержаний и избиений на мирной субботней акции Роман Тимиров, бывший сотрудник МВД, бросил благодарность от министра внутренних дел на землю перед зданием администрации Хабаровского края. Видеокадры этого символичного поступка разместили на своих ресурсах местный штаб Навального и канал Sota.Vision. Сам Роман объяснил «Новой» свое решение так: «ОМОН упал ниже плинтуса. Избивать женщин — это фашизм в чистом его виде».

10 октября, в 23.47, телеграм-канал «Штаб Навального в Хабаровске» опубликовал информацию о том, что Роман Тимиров задержан сотрудниками ФСБ. В переписке с «Новой» Роман подтвердил — к нему приезжали сотрудники, но каких-либо действий силового характера они не предпринимали: «Приезжали. Дал разъяснение. Разошлись миром».

Также на воскресном митинге, по данным телеграм-канала штаба Навального (опубликовано видео и фото), еще один офицер — Владимир Куликов — демонстративно выбросил свои награды в знак протеста против действий Росгвардии. Протестующие ответили на этот жест скандированием: «Молодец!»

По данным «ОВД-инфо», на акции 10 октября было задержано трое журналистов и 9 активистов. Издание DVHAB приводит данные о 25 задержанных митингующих.

Алексей Филимонов — один из тех, кто попал в автозак. «Я пришел на площадь, чтобы встретиться со знакомыми блогерами и журналистами, в том числе корреспондентом японской газеты. Мероприятие уже заканчивалось, большая часть людей разошлась. Я не выкрикивал лозунгов, не разворачивал плакатов. Меня просто взяли с двух сторон и грубо запихнули в автозак», — рассказал он «Новой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забыть Хабаровск. Чего на самом деле хочет врио Михаил Дегтярев и что это означает для Кремля

Алексей Филимонов — корреспондент интернет-издания Newsader — рассказал, что он был третьим задержанным: «Двое передо мной были задержаны очень жестко — один лежал на полу без сознания или почти без сознания, у второго — сломан нос, пол автозака в крови». В протоколе было записано, что Алексей участвовал в мероприятии массового характера и выкрикивал лозунги: «Что в данном случае неправда. Хотя ничего плохого в лозунгах я не вижу и протест поддерживаю, просто конкретно в данный момент этого не было», — уточняет Филимонов. Он предполагает, что операцией руководили представители Центра «Э»: «Им что-то могло не понравиться, могли запросто свести счеты. Нескольких женщин с нами схватили за то, что они начали много кричать, у одной был мегафон».

Еще Алексей добавил, что

некоторые полицейские относились к задержанным с сочувствием:

«На мою реплику «я не понимаю, как я тут [в автозаке] оказался» одна из девушек-полицейских очень искренне отреагировала: «Да мы не понимаем, как вы тут все вообще оказались», хотя формальная причина задержания была им, безусловно, известна. Те, что зверствовали, это прежде всего другая структура. Как я понимаю, Росгвардия, этих специально набирают и тренируют как карателей».

Поздно ночью Алексея Филимонова отпустили с обязательством о явке в отдел полиции.

Виталий Блажевич — активист, участник протестов, рассказал «Новой», что на субботней акции с самого начала была напряженная обстановка: «Во время митинга и демонстрации произошло несколько потасовок с милицией и сотрудниками отдела «Э». Были поставлены палатки и сделано заявление, что люди готовы остаться на площади ночевать, но после основной демонстрации основная масса людей стала расходиться. На площади оставалось не больше 200 человек, в основном женщин. Напряжение стало спадать, люди включили свои местные протестные хиты и встали в хоровод вокруг колонок с музыкой, наслаждаясь хорошей погодой и свежим воздухом».

И после этого, по словам Виталия, ОМОН предпринял силовые действия: «Стали просто зверски избивать, хватать и тащить всех. Надо отдать должное, люди все же оказали сопротивление, пытались защищать палатки, отбивать задержанных. И при этом чаще именно женщины проявляли чудеса героизма. Но силы оказались неравными».

Вечером того же субботнего дня люди, разозленные дневными побоями и задержаниями, снова стали собираться на площади «и высказывать все, что они думают о силовиках, о московском ставленнике Дегтяреве и обо всем путинском режиме, люди высказывались, уже подбирая наиболее резкие выражения», — добавил Виталий Блажевич.

Роман Лазуков,

для «Новой»,

Хабаровск

ВИДЕО