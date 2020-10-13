Ученые пытаются объяснить природу темной материи

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13.10.2020, 13:20, Новости дня

Вокруг таких понятий, как темная материя и темная энергия, представители науки ведут горячие споры. Впрочем, никто точно не может пояснить, что представляет собой данная субстанция. Ведь никто в руках ее не держал. Известно лишь, что она заполняет межзвездное пространство, способствуя расширению Вселенной.

Одно из объяснений природы темной материи дал еще Альберт Эйнштейн, который в свое время заявил, что она является результатом энергии пустого пространства.

У этой идеи есть оппоненты, но в целом ученые согласны с Эйнштейном. Представители науки из разных стран объединили усилия, чтобы лучше понять природу темной материи. В частности, нужно объяснить разницу скорости расширения Вселенной, получаемую при расчетах по разным методиками.



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