Японские ученые обнаружили новый вид околоземной радиации

13.10.2020, 13:20, Новости дня

Исследователи из японского Национального института полярных исследований заявили о том, что им удалось обнаружить новый вид околоземной радиации, который угрожает здоровью находящихся на орбите космонавтов. Из-за него также невозможно осуществить проект по заселению Луны, говорят ученые.

Речь идет о наличии вблизи Земли потоков высокоэнергетических электронов, которые негативно воздействуют как на живые организмы, так и на электронику.

Они распространяются как электромагнитные волны в магнитосфере Земли, а также формируются как статические волны, которые могут создавать разряды, аналогичные грозовой молнии. Такое излучение существует только в магнитном поле, создаваемом нашей планетой.