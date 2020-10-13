Японские ученые обнаружили новый вид околоземной радиации
13.10.2020, 13:20, Новости дня
Исследователи из японского Национального института полярных исследований заявили о том, что им удалось обнаружить новый вид околоземной радиации, который угрожает здоровью находящихся на орбите космонавтов. Из-за него также невозможно осуществить проект по заселению Луны, говорят ученые.
Речь идет о наличии вблизи Земли потоков высокоэнергетических электронов, которые негативно воздействуют как на живые организмы, так и на электронику.
Они распространяются как электромагнитные волны в магнитосфере Земли, а также формируются как статические волны, которые могут создавать разряды, аналогичные грозовой молнии. Такое излучение существует только в магнитном поле, создаваемом нашей планетой.
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