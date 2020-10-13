Из-за шокирующей внешности Успенскую сравнили с мумией из воска
13.10.2020, 13:17, Разное
Российская певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новый фотоснимок со знакомой из Comedy Woman Мариной Федункив. Однако подписчики исполнительницы обратили внимание на ее внешность, где «раздувшееся» лицо негармонично смотрится на фоне подтянутого тела, как у мумии из воска.
На снимке Успенская предстала в облегающем бархатном платье, подчеркивающем ее фигуру. Но при этом пользователи Сети обратили внимание, что ужасная пластика портит все впечатление. Поклонники отметили, что после «уколов красоты» у Успенской стало «тело молодушки, а голова старушки».
Сама Любовь Успенская на критику никак не отреагировала. Она написала, что Comedy Woman повезло, что у них имеется такой прекрасный, светлый и смешной человек, как Марина Федункив.
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