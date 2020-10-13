 

Из-за шокирующей внешности Успенскую сравнили с мумией из воска

13.10.2020, 13:17, Разное

Российская певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram новый фотоснимок со знакомой из Comedy Woman Мариной Федункив. Однако подписчики исполнительницы обратили внимание на ее внешность, где «раздувшееся» лицо негармонично смотрится на фоне подтянутого тела, как у мумии из воска.
На снимке Успенская предстала в облегающем бархатном платье, подчеркивающем ее фигуру. Но при этом пользователи Сети обратили внимание, что ужасная пластика портит все впечатление. Поклонники отметили, что после «уколов красоты» у Успенской стало «тело молодушки, а голова старушки».

Сама Любовь Успенская на критику никак не отреагировала. Она написала, что Comedy Woman повезло, что у них имеется такой прекрасный, светлый и смешной человек, как Марина Федункив.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Путин, спаси детей! – Личное мнение

11.08 / В Беларуси освободили журналиста «Медузы» Максима Солопова

20.09 / Мнение: Письмо: “Глядя в зеркало”

29.04 / Мнение: “Разморозка” 5-ая серии 11-го сезона

28.06 / Растение со смыслом: Кейт Миддлтон посадила подсолнух согласно своему трогательному обещанию

27.07 / Цена на золото установила новый исторический рекорд

29.06 / Личное: Найтись со своим имиджем

24.09 / Жуткие истории детей о вымышленных друзьях

02.07 / Мнение: Наступает время хардкора!

23.08 / Мнение: Наш достаток зависит от нашего труда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска