Нелли Уварова с мужем, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие на премьере спектакля “Горбачев”

13.10.2020, 13:15, Разное

Вчера на основной сцене Театра Наций прошла премьера спектакля “Горбачев” латвийского режиссёра Алвиса Херманиса. Спустя 12 лет после премьеры “Рассказов Шукшина”, объездивших полмира, собравших множество призов и до сих пор идущих с аншлагами, Херманис вернулся к сотрудничеству с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым. Первыми оценить результат их работы смогли Максим Виторган и Нино Нинидзе, Ингеборга Дапкунайте, Нелли Уварова с мужем Александром Гришиным, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин и другие.

Есть буквальная связь между “Рассказами Шукшина” и “Горбачёвым”. Где-то десять лет назад из Москвы в Ригу мне позвонила Чулпан Хаматова. К ней в гримерку после спектакля заглянул Михаил Сергеевич, и она передала ему трубку. Минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью. Спустя годы мне пришла идея поставить спектакль на двух любимых мною артистов – Евгения Миронова и Чулпан Хаматову, и чтобы они сыграли Михаила и Раису Горбачёвых. Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить своё время. Про их любовь, мечты и разочарования, – говорит Алвис Херманис.

Максим Виторган и Нино Нинидзе Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Ингеборга Дапкунайте Елена Пинская Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин Зельфира Трегулова

Перед тем как приступить к репетициям, команда спектакля тщательно изучила исторические документы, мемуары политиков, документальные фильмы, интервью и воспоминания Горбачёвых, а также лично встречалась с Михаилом Сергеевичем, чтобы создать максимально объёмные образы главных героев. Пьеса состоит из рассказов об их корнях, детстве, юности, семейной жизни, важных поступках Михаила Сергеевича на пути к посту главы государства, общественной деятельности Раисы Максимовны, её тяжелой болезни и смерти. Драматичные истории соседствуют с лиричными и комичными сюжетами и даже с анекдотами времён Перестройки.

Горбачёв обладает отличным чувством юмора. Они с Раисой Максимовной всегда подтрунивали друг над другом. Для меня это стало откровением, – говорит Чулпан Хаматова. – Раньше мне их отношения казались официально-вычурными. Но это была настоящая любовь, тактильность, юмор, шутки. Люди, которые умеют так любить ближних, умеют любить и свой народ, и свою Родину.

Чулпан Хаматова и Михаил Швыдкой

Понимая, что политическая фигура Горбачёва оценивается неоднозначно, создатели спектакля намеренно убрали из повествования деятельность Михаила Сергеевича с 1985 по 1991 год. Период, когда он возглавлял СССР, описан одной фразой Раисы Максимовны: “Эти 6 лет прошли как один рабочий день”.

Мы начинаем спектакль не от имени героев, а от нас лично: от Чулпан и от меня, – говорит Евгений Миронов. – На глазах зрителей мы пробуем свои роли. Я нащупываю речь Горбачёва, его манеру. Накладываем грим. При этом у нас нет задачи сделать двойников, добиться портретного сходства. Мы пытаемся понять способ их мышления, причину их поступков. Ведь подумать только: в Москве встретились тракторист из Ставрополя и девушка-отличница из Сибири – просто Ромео и Джульетта.

Евгений Миронов с мамой Юрате Гураускайте Маша Федорова Нелли Уварова с мужем