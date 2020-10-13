Скандалы: «Все сбудется, я договорился»

13.10.2020, 13:10, Разное

Обманутые дольщики из Уфы привлекут к суду телеведущего Николая Дроздова за рекламу недостроенного жилого комплекса

Покупатели квартир в строящемся жилом комплексе «Биосфера» в Уфе собираются подавать в суд на застройщика и привлечь к судебному процессу известного телеведущего и учёного-биолога Николая Дроздова. Этот жилой комплекс до сих пор не сдан, не построены обещанные котельная, фитнес-центр, парковки, изменена планировка двора, говорится в досудебной претензии, с которой ознакомились «Открытые медиа».

Телеведущий же фактически помог недобросовестному застройщику, уверены дольщики: они решились на покупку квартир, потому что доверяли уважаемому человеку, который рекламировал этот жилой комплекс, пишут покупатели жилья. Эту претензию инициативная группа дольщиков уже направила компании-застройщику «Первый трест», руководству МГУ, где работает Николай Дроздов, и самому Дроздову, рассказал «Открытым медиа» представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Биосфера» Андрей Колоденков.

Также он сообщил ОМ, что надеется всё-таки решить проблемы с застройщиком в досудебном порядке. Но если через 30 дней на претензии дольщиков по прежнему не будет ответа, то они подадут в суд, причём в Москве, по месту жительства привлекаемого телеведущего Николая Дроздова, так как в регионе, по мнению представителя инциативной группы «правда не дождёшься». «Они использовали этот козырь (Дроздова — ОМ) для убеждения, почему мы не можем использовать его в ответ», — сказал «Открыты медиа» Андрей Колоденков.

«Данная ситуация вынуждает дольщиков обратиться в суд с иском к ГК „Первый трест“. Поскольку, как уже говорилось выше, вес Николая Николаевича Дроздова чрезвычайно высок, а его права были безусловно затронуты — по нашему мнению, он был введён в заблуждение недобросовестным застройщиком и выступил рупором идей, которые изначально никто не желал претворять в жизнь, — мы считаем необходимым привлечь его для участия в судебном процессе в качестве заинтересованного лица», — говорится в документе.

Николай Дроздов подтвердил «Открытым медиа», что действительно рекламировал ЖК «Биосфера» в Уфе. «Действительно, меня приглашали, я выступал. Но это было в 2017-ом году ещё, потом в 18-ом», — припомнил он.

Телеведущий добавил, что звала его солидная компания и он никак не мог предположить, что будет скандал. «Я могу, конечно, посмотреть точно, что я там говорил. Сейчас не помню, но что зелёный экологичный район — ну что-то такое», — вспоминает Дроздов.

Он также считает, что в этой истории надо внимательно разобраться: «Может, конкуренты специально [поднимают шум], а может просто какие-то люди, которые всем недовольны, по-разному бывает». Дроздов пообещал связаться с компанией-застройщиком, чтобы больше узнать о происходящем.

Представитель компании «Первый трест» Равиль Адашев на вопросы ОМ на момент публикации не ответил.

Телеведущий Николай Дроздов снимался в рекламе компании «Первый трест», уверяя её клиентов, что «обо всём договорился». Первые корпуса, судя по описанию проекта на сайтах по покупке жилья, застройщик должен был сдать ещё в конце 2019 года. Однако до сих пор ни один из покупателей квартир ключи от своей недвижимости так и не получил, жалуются дольщики в досудебной претензии и в специально созданной группе во «Вконтакте».

Скриншоты сообщений дольщиков со страницы ЖК «Биосфера» в Уфе

Елена Малаховская