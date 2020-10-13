 

Скандалы: Наиля Аскер-заде поменяет самолет

13.10.2020, 13:10, Разное

Бизнес-джет Bombardier Global 6000, которым, по данным ФБК*, регулярно пользовалась телеведущая Наиля Аскер-заде, выставлен на продажу

Бизнес-джет Bombardier Global 6000, которым, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, регулярно пользовалась телеведущая Наиля Аскер-заде, выставлен на продажу. Объявление опубликовано на сайте дилера Jetcraf, обратило «МБХ-медиа». Речь идёт о самолёте с серийным номером борта 9762. Именно ему, по информации издания, на сервисах отслеживания полётов приписывается бортовой номер T7-KLT, а джет с такими данными фигурировал в расследовании ФБК* о главе ВТБ Андрее Костине и ведущей Наиле Аскер-заде.

Судя по объявлению, в эксплуатацию джет, которым пользовалась телеведущая, был введён в марте 2017 года, с тех пор он совершил 598 перелётов, общее лётное время составило 1690 часов. С января 2020 года самолёт, как указывается на сайте дилера, находится в Нюрнберге. Раскрыть его стоимость дилер готов только по запросу, но, судя по другим предложениям на рынке, замечает «МБХ-медиа», новому владельцу джет может обойтись в $35−40 млн.

Фото: Наиля Аскер-заде / Instagram.com

Расследование ФБК*

Расследование, посвящённое Аскер-Заде и Костину, ФБК* выпустил в декабре прошлого года. В нём рассказывалось о связи банкира и телеведущей и, в частности, о том, что Аскер-Заде регулярно пользуется бизнес-джетом Bombardier Global 6000, стоимость которого, по оценкам ФБК*, составляла около $60 млн (также расследователи допускали, что джет мог находиться в аренде, и в таком случае, по данным ФБК*, обходился своему арендатору в 559 000 рублей за час полёта).

Владельцем самолёта, как выяснили в фонде, являлся офшор, аффилированный с ВТБ. Но в банке, комментируя расследование фонда, заявили, что это джет уже давно продан. В ФБК* спустя некоторое время выяснили, что самолёт всё же продолжал быть связан с российским банком: контроль над ним осуществлял офшор в Белизе, а управлял — оператор Skyline Aviation из Сан-Марино. Этим оператором, по данным фонда, владел глава компании «Бизнес Аэро», которая в свою очередь принадлежала руководителю аппарата Костина Александру Воронцову. Именно «Бизнес Аэро» обслуживала самолёты, когда ими владел ВТБ, замечали в ФБК*.

В связи с этим Алексей Навальный утверждал, что джетом Наиля Аскер-Заде пользовалась из-за своих особых отношений с главой банка. Сами Костин и Аскер-Заде прямо сообщения о своих взаимоотношениях не комментировали.

Обратите внимание

Реагируя в целом на расследование ФБК*, Андрей Костин заявлял, что работа Навального — «бросать грязь и на этом наживать свой капитал». «Заказала нативную рекламу своей инсты у популярного блогера. Не думала, что так зайдет», — писала в свою очередь Наиля Аскер-Заде на своей странице в Instagram.

*ФБК, Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Евгения Маляренко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

14.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 сентября 2020 года

07.07 / Мнение: Наказали за вброс…

25.08 / Мнение: В последний путь

03.07 / Мнение: “Русский вопрос”

01.10 / Геронтолог раскрыла проверенные способы продлить жизнь

30.09 / Мнение: Как обезвредить интернет 2020 года

08.10 / Около 1 000 российских учителей заболели COVID-19 в первую неделю сентября — Минпросвещения

30.07 / Мнение: “Серая зона” о ЧВК в Белоруссии

04.10 / Елена Малышева рассказала, как подготовить легкие к зиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска