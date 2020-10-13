Гинцбург рассказал о влиянии грядущего похолодания на коронавирус

13.10.2020, 13:06, Новости дня

Похолодание на следующей неделе будет способствовать распространению коронавируса и ослаблению врожденного иммунитета, сообщил глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Следующая неделя чрезвычайно приятная (для коронавируса) и чрезвычайно неприятная людей. Мокрые ноги, простуда, холодные ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

Также глава Центра прокомментировал первая в мире смерть пациента, который повторно заразился коронавирусом в Нидерландах.

«Я подробностей не знаю, но возможно (умереть) как и при повторном, так и при первичном (заболевании). При повторном тем более. Вопрос в том – возможно ли, что это было истинное повторное заболевание? Возможно, и было», – сказал Гинцбург.

По его словам, при первичном заражении коронавирусом могут образоваться антитела, которые при повторном инфицировании усиливают эффект – «антителозависимое усиление инфекционного процесса».

«Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина – трудно сейчас однозначно сказать, особенно не зная точного диагноза и сопутствующих заболеваний, которыми обладала эта несчастная», – заключил эксперт.

Также он заявил, что рост числа заболевших СOVID связан с подъемом эпидпроцесса, который начался почти девять месяцев назад.

«Вот он продолжается в зависимости от того, какие внешние обстоятельства этот эпидпроцесс сопровождают. Сейчас осень – интерферона стало меньше, чувствительность больше», – сказал Гинцбург. По его словам, также может сказываться и предыдущие перенесенные заболевания.

Ранее региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан заявила, что судя по видам и формам коронавируса, никакой второй волны пандемии COVID-19 нет.

За минувшие сутки в РФ выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.