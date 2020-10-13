 

Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

13.10.2020, 12:48, Новости дня

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-17» 14 октября, сообщили в Роскосмосе.

«В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» планируется на 14 октября в 08.45 мск с площадки номер 31 (стартовый комплекс «Восток»), примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его стыковка к модулю «Рассвет» запланирована на 11.52 того же дня. Таким образом, впервые полет пройдет по двухвитковой схеме.

Во время экспедиции Рыжикова и Кудь-Сверчкова будет проведено 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре – новые, а три выполняются в автоматическом режиме без участия экипажа. Также космонавтам предстоит совершить два выхода в открытый космос. Один из них планируется в ноябре 2020 года, второй – в феврале 2021 года. Оба для подготовки отстыковки и затопления модуля «Пирс» в следующем году. Это необходимо для освобождения места для нового модуля «Наука», который запустят в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что высота орбиты Международной космической станции уменьшена на 1,3 километра перед прибытием сверхбыстрого корабля «Союз» с новым экипажем. 

В мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Россия и Британия провели переговоры по Белоруссии и делу Навального

19.08 / Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

25.07 / В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо»

10.09 / Вьетнамский кроссовер VinFast President рассекретили

03.08 / “Я подумала, что это шутка”. Глава отделения Universal Bank рассказала о требованиях террориста

06.08 / Украина готовит документы для экстрадиции из Беларуси “вагнеровцев”, воевавших на Донбассе 

03.08 / Заслуженный учитель РФ одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

28.06 / В Москве решили использовать сейф-пакеты для хранения бюллетеней

25.08 / Капитан ФК «Манчестер Юнайтед» получил условный срок в Греции за драку

09.07 / Видео: Порошенко готовит переворот?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска