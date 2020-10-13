 

В НАК уточнили число погибших в Грозном силовиков

13.10.2020, 12:48, Новости дня

В ходе перестрелки в Грозном погибли двое представителей правоохранительных органов, а не трое, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)

«В ходе контртеррористической операции (КТО) в Чеченской республике погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранение», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, во вторник утром в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение.

Первоначально НАК сообщал, что в ходе операции «трое сотрудников правоохранительных органов погибли», но в Росгвардии заявили о двух погибших.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики.



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