Мнение: “Перемирия в Карабахе нет”

13.10.2020, 12:40, Разное

"Перемирия в Карабахе нет"

1. Пашинян решил выступить в роли капитана Очевидность и заявил, что перемирия в Карабахе нет. Собственно, пока что оно если и соблюдалось, то лишь на отдельных участках.

В остальном же – обстрелы населенных пунктов НКР и Азербайджана, боевые действия вокруг Гадрута, попытки Азербайджана в очередной раз полезть в горы. Сегодня армяне снова с утра заявляют, что противник предпринимает попытки продвижения.

Относительно Гадрута, то на 13 октября МО Армении заявляет, что он полностью под контролем армян. Азербайджан также заявляет претензии на Гадрут, но с 9 по 13 октября он так и не смог предоставить каких-либо подтверждающих фактов относительно контроля Гадрута.

С другой стороны, Азербайджан продолжает закрепляться в Джебраильском районе, а также постепенно прощупывает оборону арямн в направлении Физули. Что примечательно, армяне до сих пор оспаривают контроль Талыша, хотя подтверждающие видео из него есть только у Азербайджана. Здесь ситуация обратная Гадруту. Азербайджан свои претензии подтвердил, а армяне нет.

Также сегодня было заявлено, что якобы армянский С-300 сбил турецкий F-16. Кроме заявлений, подтверждений этому пока нет. Ну а видео с сбитыми Ан-2 продолжают выкладывать, с начала войны их уже немало набили, на фоне господства противника в воздухе, армянской ПВО остается радоваться и таким успехам, который конечно не мешает Азербайджану реализовывать свое преимущество в воздухе.

Само собой стороны снова заявили существенные потерь сторон за сутки, а также обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов.

Можно ожидать, что в ближайшие дни МИД РФ будет активно давить на обе стороны, чтобы добиться работы заключенного перемирия.



Похороны убитых при удара "Эльбруса" по Гяндже.

2. Министр обороны Турции Хулуси Акар на переговорах по телефону с Шойгу снова подтвердил турецкую позицию, что Армения должна сдать Карабах и убрать оттуда свои войска. Анкара не без удовольствия продолжает шатать выгодный Москве статус-кво в Закавказье, отыгрываясь за недавнюю историю с Сиртом, где позиция Москвы в числе прочего помешала амбициям Эрдогана занять большую часть побережья Ливии и получить контроль над нефтяными полями Киренаики. Ответка прилетела в виде вскрытого карабахского нарыва, что облегчилось для Анкары наличием в Ереване Пашиняна, при котором отношения Армении и РФ ухудшились. Лишнее напоминание о том, что "друг Реджеп" не союзник, а попутчик, который был весьма выгоден на определенном этапе, но пути-дороги с которым вполне могут стремительно разойтись, хотя на текущем этапе Москва и Анкара всячески демонстрируют, что Карабахская история, также как и трения по Ливии и Сирии, не повлияют на "партнерство". Но нельзя не отметить, что по сравнению с периодом 2016-2018 годов, кол-во проблемных вопросов в отношениях выросло, особенно по мере радикализации турецкой внешней политики. С одной стороны она конечно выгодна Москве, так как Эрдоган ломает фрагменты архитектуры поздневашингтонского мироустройства, что лежит в сфере стратегических интересов Москвы. С другой стороны, в процессе реализации собственных амбиций, Эрдоган периодически наступает на пятки Москве, создавая достаточно серьезные проблемы, как это можно наблюдать в Карабахе. Разумеется, есть альтернативная версия, согласно которой, РФ и Турция катают в Карабахе очередной договорняк в стиле "сирийских сделок" (вроде того же Африна, где афринских курдов разменяли на зачистку "зеленых анклавов", после того как курды отказались уходить под Асада), с целью коррекции политики Армении (РФ получает зависимое правительство в Ереване без людей Сороса, Азербайджан кусок Карабаха, Турция рост военно-политического престижа), но пока что фактических свидетельств наличия таких договоренностей нет.

3. Суд в Израиле отклонил петицию с требованием запретить продажу оружия из Израиля Азербайджану, на основании того, что нет доказательств, что оно используется не в оборонительных целях и на складах. Знатная хуцпа, с учетом кучи фотографий сбитых БПЛА "Harop" в НКР. Вопросы гешефта никто не отменял. Тут скорее вопрос в том, что жалобы жалобами, но кто мешал армянам перед войной закупать на рубежом современные вооружения в достаточном кол-ве?



Как заявляют в МО Карабаха, только в Степанакерте было обнаружено 673 фрагмента https://riafan.ru/1320650-v-stepanakerte-obnaruzheno-673-nerazorvavshikhsya-bomby-fan-tv израильских и турецких боеприпасов использовавшихся для ударов по столице Карабаха.

4. Относительно московских переговоров Армении и Азербайджана, то пишут, что армяне якобы очень настаивали на размещении в НКР российских миротворцев после того, как будет установлено полноценное перемирие. В сирийских соц.сетях по этому поводу шутят, что скоро там тоже российско-турецкие патрули появятся.

Неплохой разбор про местность вокруг Гадрута.

Убитые азербайджанские солдаты. Видимо где-то в районе Муровдага.

Веселая поездка российских военкоров по Гадруту.

Как не трудно заметить, в поселке не безопасно, в свете продолжающихся обстрелов.

Юрий Котенок в больнице. Вроде самое страшное уже позади – жить будет – впереди лечение и реабилитация.

Репортаж французов из Гянджа, где снимали последствия удара "Эльбруса".

Стоит отметить, что французы жалуются на очень жесткую военную цензуру, когда им практически ничего не дают снимать без контроля со стороны "няньки" от ГБ. В этом плане можно отметить, что российские и иностранные журналисты катаются по Карабаху куда как более вольготно, хотя это и создает для них дополнительные риски, но с другой стороны, создает ситуации, когда журналистские репортажы начинают оказывать воздействия на военную пропаганду Азербайджана, как это произошло с Гадрутом.

Подборка разрушений в Степанакерте от RT

https://twitter.com/301_AD/status/1315746649856266242 – интересный способ похорон боевиков убитых в Карабахе.

https://vk.com/military_az?w=wall-2466663_1207138 – удар по группе армянской пехоты в районе Гадрута