 

Новый антирекорд: в России выявлено 13868 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

13.10.2020, 11:23, Разное

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 13868 граждан, во всех регионах России. Бессимптомными носителями коронавируса оказались 28% заразившихся. Оправились от болезни 7550 человек, скончались – 244.

В Москве пока не побит антирекорд по числу выявленных случаев в день (6703 – 7 мая). 13 октября к общему количеству заболевших в столице прибавили 4618. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 557 жителей, в Московской области – 420. Далее в списке идут Ростовская, Нижегородская и Воронежская области с 277, 274 и 211 заразившимися соответственно.

За девять с половиной месяцев в России COVID-19 переболели более миллиона человек, скончались – почти 23 тысячи. На сегодняшний день избавиться от коронавируса пытаются свыше 270 тысяч жителей страны.

С следующем месяце, согласно прогнозу специалистов, будет наблюдаться пик заболеваемости COVID-19. Однако даже приблизительных цифр никто не называет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что добровольная массовая вакцинация населения от коронавируса начнется через несколько месяцев. Пока в столице действует ряд ограничений: удаленка для 30% офисных работников, каникулы для школьников и домашний режим для граждан старше 65 лет.



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