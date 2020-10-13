Правозащитник о поведении Лукашенко: За 26 лет так и не набрался мудрости

13.10.2020, 12:23, Разное

Стремление Лукашенко любыми путями удержать власть Погоняйло назвал ничтожным в юридическом и моральном смыслах. “Он проваливается все глубже и глубже в тину, которая его погубит”, – заявил правозащитник.

Лукашенко пытается судорожно ухватиться за власть и разделить оппозицию, считает Погоняйло. Для этого белорусский лидер выпускает на свободу некоторых политзаключенных и предлагает сотрудничество, привлекая этих людей к обсуждению реформы Конституции.

Президент пытается столкнуть лбами оппозицию по принципу “разделяй и властвуй”, комментирует правозащитник. Таким образом Лукашенко надеется задушить протесты и сохранить президентское кресло, заявил Погоняйло.

По его мнению, за более чем четверть века пребывания во власти глава государства ничему не научился и не набрался мудрости. Погоняйло считает, что единственное, что нужно Лукашенко, – беспрекословное подчинение граждан его воле.

Режим Лукашенко, уверен правозащитник, опирается только на силу и жестокость – других методов белорусский лидер не признает. Под стать себе он и подбирает чиновников, особенно силовиков, считает Погоняло.

“Этот монолит крепок, потому что спаян круговой порукой, а в ряде случаев – и кровавой порукой”, – сказал правозащитник в интервью порталу “Белорусский партизан”.

Напомним, что 10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ в Минске и пообщался с политзаключенными. На встрече присутствовали бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и арестованные члены Координационного совета оппозиции. По заявлениям белорусских СМИ, президент обсуждал с ними реформу Конституции.