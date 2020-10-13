 

Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни участника

13.10.2020, 12:20, Разное


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«Мы временно приостановили введение препарата во всех наших клинических испытаниях-кандидатах на вакцину COVID-19 из-за необъяснимого заболевания одного из участников. Сейчас его состояние проверяется и оценивается в соответствии с нашими рекомендациями», – говорится в заявлении Johnson & Johnson.

Какие именно симптомы появились у добровольца, компания не указывает, ссылаясь на конфиденциальность личных данных. Пока неизвестно, получил этот человек вакцину или плацебо. В настоящий момент ведется расследование с привлечением независимых экспертов. 

Начало III фазы клинических испытаний вакцины с привлечением 60 000 участников на трех континентах американский фармгигант анонсировал 23 сентября. Кандидатная вакцина создана на технологической платформе AdVac®, которая уже использовалась для разработки вакцин от Эбола, вируса Зика, RSV и ВИЧ. 

В сентябре о приостановке широкомасштабных испытаний заявила англо-шведская компания AstraZeneca. Западные СМИ распространили информацию о том, что после введения препарата у добровольца был диагностирован поперечный миелит — воспалительный синдром, поражающий спинной мозг. В течение нескольких дней проводилось независимое расследование, в ходе которого требовалось установить, является ли заболевание побочным действием вакцины. 12 сентября испытания были возобновлены, данные о состоянии здоровья пациента не разглашаются.



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