 

В России ученые разрабатывают экологически чистый криогенный двигатель

13.10.2020, 12:17, Разное

Российские исследователи занимаются разработкой новейшего экологически чистого криогенного двигателя, использующего в качестве топлива природный газ или жидкий азот. Оснащать установкой планируют беспилотные летательные аппараты для спецназначения и автомобили для перемещения в особо охраняемых природных зонах.
Над созданием криогенного двигателя трудятся сотрудники Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева. На сегодняшний день исследователи готовятся к испытаниям системы, в которой будет храниться криогенное топливо. Емкость, куда будет заправляться азот или газ, имеет ряд специальных датчиков и клапанов.

По словам замдиректора Института двигателей Самарского университета Дмитрия Угланова, принцип работы установки заключается в том, что азот под воздействием теплой окружающей среды превращается в газ высокого давления. В результате техника, оснащенная криогенным двигателем, приходит в движение. У системы хранения топлива оригинальная конструкция, создатели уже запатентовали свое изобретение. Уникальность ее заключается в том, что в емкости можно хранить газообразное или жидкое топливо.



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