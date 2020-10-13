 

Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции

13.10.2020, 12:08, Новости дня

Власти Кипра решили отменить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщил официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос.

«На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы», – сообщил Кусиос, передает РИА «Новости».

По его словам, решение вступит в силу 1 ноября 2020 года. При этом Кусиос добавил, что правительство после завершения расследования комиссией, назначенной генеральным прокурором, и опубликования выводов рассмотрит политику стимулов для привлечения иностранных инвестиций.

Решение принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства. До этого кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы.



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