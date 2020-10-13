Президент Мексики потребовал от папы Франциска извинений за испанские завоевания

13.10.2020, 11:55, Новости дня

Президент Мексики направил открытое письмо папе римскому Франциску, в котором попросил принести извинения за роль церкви в испанских завоеваниях на территории его страны 500 лет назад.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор изложил свое требование в двухстраничном письме понтифику.

«Католическая церковь, испанская монархия и мексиканское правительство должны принести публичные извинения за отвратительные зверства, от которых пострадали коренные народы», – говорится в письме.

Лопес Обрадор также попросил папу сделать заявление в пользу Мигеля Идальго – лидера в борьбе за независимость Мексики в 19-м веке.

Письмо также было опубликовано в Твиттере в тот же день, когда мексиканские власти демонтировали спорный памятник Христофору Колумбу в столице страны, накануне ожидаемых акций протеста, участники которых могли разрушить его.

В 2019 году Лопес Обрадор обратился к испанскому правительству с просьбой принести извинения, но премьер-министр Испании Педро Санчес отверг эту просьбу.