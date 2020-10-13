 

Василиса Володина раздумывает над созданием альтернативной версии программы «Давай поженимся!»

13.10.2020, 11:53, Разное

Уже полгода в популярной программе «Давай поженимся!» не появляется Василиса Володина. Как оказалось, причиной тому стали опасения заразиться коронавирусом, кроме того, астролог сейчас размышляет над созданием альтернативной версии популярного шоу.
Об этом стало известно во время ее общения с фанатами в соцсети Instagram. Подписчики рассказали Володиной о том, что иногда даже не досматривают программу до конца из-за того, что там сейчас нет астролога. В ответ на это эксперт спросила, не откроют ли они личную передачу, которая была бы своеобразной альтернативой существующего шоу.

При этом стоит отметить, что есть и такие фолловеры, которые упрекают Володину. По их мнению, оставив на время пандемии проект, она предала своих коллег, Ларису Гузееву и Розу Сябитову. На подобные замечания астролог ответила, что участие в программе сейчас не является каким-либо признаком геройства.

При этом Василиса Володина также высказала свой прогноз относительно распространения COVID-19. Так, по ее расчетам, скорость инфицирования сейчас замедлилась благодаря ретроградности планет. Поэтому для паузы в «Давай поженимся!» есть все основания, так как в первую очередь необходимо думать о здоровье своем и близких людей. Как пишет издание «Телепрограмма», Володина не уточнила, когда же поклонники снова смогут увидеть ее в телеэфире. Также пока нет информации о том, как отреагировали на подобные планы астролога ее коллеги, соведущие и продюсеры свадебного шоу.



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