Realme Q2i с поддержкой 5G и аккумулятором на 5000 мАч стоит 150 долларов

13.10.2020, 11:53, Разное

Новый смартфон готовит к выходу на рынок компания Realme, Q2i станет доступным по цене устройством. При этом в аппарате стоимостью 150 долларов США есть емкий аккумулятор на 5000 мАч и поддержка 5G.

Устройство работает на двухъядерном процессоре MediaTek Dimensity 720, в Realme Q2i установлена десятая версия операционной системы Android с фирменным интерфейсом Realme UI. 6,52-дюймовый дисплей выполнен по технологии HD+, в небольшом вырезе вверху экранной панели расположен вырез для фронтальной камеры. Ее объектив получил диафрагму до f/2,и 8-мегапиксельное разрешение.

Основной блок датчиков состоит из трех датчиков, двух 2-мегапиксельных для измерения глубины сцены и макросъемки, и один с разрешением 13 мегапикселей. Дактилоскоп для идентификации владельца производитель вынесен на тыльную панель.

Кроме поддержки мобильных сетей пятого поколения Realme Q2i также оборудован разъемом USB Type-C, Bluetooth 5 и 128-гигабайтным чипом памяти стандарта UFS 2.1. В качестве ядер SoC задействованы два ARM Cortex-A76 и шесть Cortex-A55, в обоих случаях тактовая частота доходит до 2 ГГц. Дополняет их ускоритель графики ARM Mali G57 MC3 и 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. При всех преимуществах технической оснащенности смартфона его цена не превысит 150 долларов США.