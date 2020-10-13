Мнение: Просто бизнес

13.10.2020, 11:50, Разное

Пандемию остановит вакцинация, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. "И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять", — добавил он.

В общем, больше вакцин, хороших и разных. Дорогих, очень дорогих и ПЦ каких дорогих. А правильные, нужные и уважаемые люди будут их продавать.

Вся история с этой "пандемией" в итоге сворачивает на хорошо известные по предыдущим фейковым эпидемиям птичьего, свиного гриппа рельсы – банальная нажива фармацевтических корпораций и, конечно, продажных чиновников.

Самое интересное, что есть в весьма немалых количествах болезни, против которых нет вакцин или есть, но крайне ограниченного спектра действия. Скажем, туберкулез, который однозначно унес и уносит гораздо больше жизней, чем модный нынче коронавирус. Против туберкулеза есть прививка БЦЖ, но она действует фифти-фифти и только на внелёгочные формы заболевания. А умирают-то в основном как раз от лёгочных. И ничего, человечество как-то живет с этим, есть нормы, правила и протоколы предосторожности, есть соответствующая система тубдиспансеров, есть методы борьбы. И главное – никаких тотальных карантинов и остановок нормальной жизни по всей стране или тем более в глобальном масштабе.

Жизнь, как известно, вообще опасная штука, от нее рано или поздно все умирают. Но это точно не повод закапывать себя раньше срока.

Правда, когда в здравый смысл вмешиваются деньги, а тем более большие деньги – тут здравый смысл и логика перестают существовать. Коронавирус – это как раз тот самый случай. Самое интересное, что весь механизм давно известен. Добрых полтора-два десятка лет назад Том Круз в кассовом боевике "Миссия невыполнима" как раз боролся с этой схемой, когда вначале появляется вирус (некая "Химера", а затем добросердечные фармацевты начинают продавать лекарство. Несложно догадаться, что оба компонента произведены в одной лаборатории.

Голливуд – фабрика идей и смыслов будущего. Сейчас, конечно, она опустилась до измерения черепов и уродств, которые теперь становятся нормой, но когда-то это была серьезная машина проектирования будущего. Неудивительно, что сегодня это будущее наступило.