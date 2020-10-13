 

Транснефть, Роснефть и Total урегулировали спор о загрязненной нефти в «Дружбе»

13.10.2020, 11:48, Новости дня

Российские Транснефть, Роснефть и французская Total урегулировали спор о поставках загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне.

«Компания (Транснефть), ПАО «НК «Роснефть» и французский концерн Total завершили урегулирование в отношении объемов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий группе Total», – говорится в сообщении на сайте «Транснефти».

Ранее в компании сообщали, что весной были урегулированы вопросы о компенсации ущерба с компаниями из Казахстана, с «Лукойлом», «Сургутнефтегазом», «Газпром нефтью», а также согласован размер выплат Мозырскому НПЗ. Всего за первое полугодие 2020 года Транснефть выплатила компенсаций в связи с инцидентом с загрязнением нефти в размере 5,2 млрд рублей, передает ТАСС.

Напомним, в апреле 2019 года Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей. 1 июля «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

В июле 2019 года совет директоров Транснефти утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти – 15 долларов за баррель. Позже компания сообщила о создании резерва для выплаты компенсации в размере 26 млрд рублей.



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