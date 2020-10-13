Доктор Мясников оценил риск передачи коронавируса человеку от собак и кошек

13.10.2020, 11:35, Разное

Александр Мясников раскрыл некоторые подробности передачи коронавируса. Врач и телеведущий оценил риски заражения COVID-19 от собак и кошек.

Пандемия коронавируса за короткий срок охватила всю планету, приведя к серьезным последствиям во всех странах мира. Поскольку вирус распространяется контактным путем, Всемирная организация здравоохранения призвала все страны ввести карантин. При этом пока нет точных, научно доказанных сведений, существуют ли риски передачи болезни от братьев наших меньших.

На своем канале в Telegram доктор Мясников напомнил читателям о том, что пока нет достоверных данных о вероятности инфицирования человека вследствие контактов с домашними животными. В СМИ то и дело появляются сообщения на эту тему, однако доказательств их достоверности нет.

По утверждению доктора Мясникова, и собаки, и кошки также могут заболеть коронавирусом. Симптоматика протекания заболевания у них сходна с человеческой, в случае заражения животные чихают, становятся вялыми и теряют аппетит. Однако передать недуг человеку, как и заразиться от него, домашние питомцы не могут. Все истории о якобы вероятности передачи COVID-19 от человека к животным и наоборот, по данным «Политэксперта», являются не более, чем выдумкой.