 

Эксперт: Для Москвы Бабарико более предпочтительная фигура, чем Лукашенко

13.10.2020, 11:23, Разное

Российское руководство заинтересовано в тишине и стабильности в братской республике, отметил эксперт. По его словам, в Москве ожидают, что в следующем году в Белоруссии пройдет конституционная реформа, затем досрочные президентские выборы.

Реформа основного закона призвана создать более сложную политическую модель в Белоруссии, указал политолог. При таком раскладе Москва получит дополнительные рычаги влияния на республику, считает Казакевич.

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы в Белоруссии появились новые политические тяжеловесы. Эксперт считает, что Кремль отдает предпочтение бывшему руководителю “Белгазпромбанка”, экс-кандидату в президенты Виктору Бабарико.

“Среди всех остальных он для Москвы более понятен: возглавлял долгое время компанию с российским капиталом. Он, наверное, рассматривается как более предсказуемый политик”, – цитирует Казакевича портал “Белорусский партизан”.

Что касается Александра Лукашенко, то несмотря на его недавний визит к политзаключенным в СИЗО, к диалогу с оппозицией он по-прежнему не готов, убежден эксперт. Президент может пойти на договоренности с оппонентами, но только если те будут находиться в невыгодном положении, считает политолог.

Лукашенко 4,5 часа общался с оппозиционерами, чтобы получить от них советы о том, как выжить в СИЗО. pic.twitter.com/4n8FgEqak1

— Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 10, 2020

Напомним, что 10 октября Александр Лукашенко неожиданно посетил СИЗО КГБ. По сообщениям белорусских СМИ, президент несколько часов говорил с политзаключенными о конституционной реформе. На встрече присутствовали Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Оппозиция не признает победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Евросоюз ввел против его окружения персональные санкции.



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