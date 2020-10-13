Потерять съёмную камеру уникального смартфона Vivo не получится даже у самых забывчивых пользователей

13.10.2020, 11:07, Разное

Недавно бренд о Vivo продемонстрировал новый концептуальный смартфон со съемной камерой. Как оказалось, даже забывчивые пользователи не потеряют модуль с объективом.

Новое устройство предназначено для дистанционной съемки, отделяемый от корпуса блок предназначен для использования в качестве экшен-камеры. Например, его можно закрепить на велосипеде или шлеме и даже на ошейниках собаки или кошки. Это дает возможность делать по-настоящему уникальные снимки.

Производитель предусмотрел сразу несколько сменных модулей, вместе со стандартным можно использовать также широкоугольный датчик, телеобъектив или так называемый «рыбий глаз». Стоит отметить, что модуль камеры получила специальный блок питания, подходящий также для использования вместо подставки во время зарядки гаджета. А водонепроницаемый защитный чехол дает возможность вести даже подводную съемку. Причем управлять полезным девайсом можно с помощью голосового меню.

Разработчики компании Vivo предусмотрели и вероятность потери съемного модуля, поэтому даже у самого забывчивого пользователя, заверяет производитель, не получится потерять камеру. Специальная функция в смартфоне подаст сигнал тревоги, если человек уходит слишком далеко от модуля камеры. На своем канале в хостинге YouTube китайский бренд опубликовал ролик, описывающий преимущества использования новинки.