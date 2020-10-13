Рэпер Тимати в будущем видит сына миллионером

13.10.2020, 11:17, Разное

Рэпер Тимати рассказал, каким в будущем видит своего годовалого сына Ратмира. Он хотел бы, чтобы мальчик стал миллионером. Об этом знаменитость рассказал в очередном посте, обнародованном в социальной сети Instagram.

Тимати вызвал раздражение у подписчиков новой публикацией. На снимке звездный артист держит сына, одетого в бархатные бордовые штаны и белую рубашку с бабочкой. По словам Тимура Юнусова, наследнику в последнее время все больше начинают нравиться наряды для джентльменов.

Тимати считает, что за новое поколение можно не переживать, ведь в 20 лет многие ребята становятся миллионерами. У маленького Ратмира есть шанс попасть в их число еще до совершеннолетия. Звездный отец заявил, что живет ради детей, и делает многое для того, чтобы у них было все, чего не имел в свое время даже он.

У некоторых российских звезд пост вызвал положительную реакицию. Например, Филипп Киркоров заявил, что Тимати произнес слова не мальчика, а мужа. Однако поклонники Юнусова вспомнили, что его самого можно отнести к золотой молодежи, поскольку будущий артист рос в обеспеченной семье.