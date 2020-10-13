 

Hyundai Santa Fe 2021 года получит рестайлинг и гибрид

13.10.2020, 11:10, Новости дня

Усовершенствованный паркетник Hyundai Santa Fe поступит в продажу с расширенными опциями и привлекательной внешностью.

Речь идет о модификации 2021 модельного года, которая обладает новыми коробками передач, силовыми агрегатами и улучшенным исполнением салона. Кроме того, эксперты не исключают, что данная модель сможет опередить конкурентом в своем сегменте за счет полученных изменений. Под капотом кроссовера Hyundai Santa Fe установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель, а также появятся дизельные версии.

Инсайдеры прогнозируют, что в продаже также поступит кроссовер Hyundai Santa Fe с гибридной установкой, оснащенной электромотором и 1,6-литровым бензиновым двигателем. Также указано, что новая модель выпускается исключительно на местном заводе.



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