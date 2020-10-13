Шойгу заявил о важности модернизации самолета Ан-124

13.10.2020, 11:08, Новости дня

Модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В условиях, когда в Вооруженных силах возрастает потребность в перевозках сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, решение этой задачи приобретает особую важность», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

«На совещании заслушаем предложения руководителей Авиационного комплекса имени Ильюшина и Уральского завода гражданской авиации по завершению контракта на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса двух самолетов Ан-124, а также капитальный ремонт с модернизацией 12 авиационных двигателей Д-18Т», – добавил он.

Продлением летной годности и модернизацией самолетов Ан-124 с 2004 года занимается ульяновское предприятие «Авиастар-СП».

Разработавшее Ан-124 «Руслан» украинское КБ «Антонов» неоднократно заявляло, что только оно имеет авторские права на самолет и является держателем всей технической документации. В компании считают, что российская сторона должна отказаться от использования марки «Ан» и дать модернизированной машине другое название.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в ЦАГИ создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон» на замену Ан-124.