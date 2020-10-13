 

Стало известно о тайной встрече Зеленского с главой разведки Великобритании

13.10.2020, 11:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Британию провел тайную встречу с главой секретной британской разведки МИ-6 Ричардом Муром, сообщили украинские СМИ.

«Глава украинского государства провел встречу, которую британцы и украинцы не собирались афишировать, – с новым главой МИ-6 Ричардом Муром… Именно шефу МИ-6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать Джонсон», – сообщило украинское издание ZN.ua. 

Отмечается, что на встрече с украинской стороны, кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов.

По данным издания, в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами в Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.

«Как рассказал наш источник, закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как уплывает информация с Украины. Отметим, что раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что сама встреча президента с главой МИ-6 – примечательный факт, который говорит о высокой степени интереса Лондона к Украине. Глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств.

Зеленский 7 и 8 октября находился с официальным двухдневным визитом в Лондоне. Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон провели встречу с Зеленским и его женой Еленой. Встреча состоялась в Тронном зале Букингемского дворца в Лондоне. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.



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